В подмосковном квартале Skolkovo One установили зарядные станции для электромобилей

В поселке Заречье в Одинцовского округа продолжается строительство клубного квартала Skolkovo One от девелоперской компании Ikon Development, на территории квартала бизнес-класса у Мещерского парка установлены зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Оборудование Estation Mini от российского производителя Sitronics Electro обладает мощностью 22 кВт и подходит для длительной парковки. У пользователей будет бесплатный доступ к системе мониторинга и лог-файл сессий зарядки, подключаться к устройству и управлять процессом зарядки можно будет с помощью мобильного приложения Sitronics Electro.

Инфраструктура для электромобилей дополнит экоконцепцию проекта Skolkovo One. В первой очереди ЖК ввели в эксплуатацию три девятиэтажных жилых корпуса. Общий объем коммерческих объектов достигает более 2,8 тыс. кв. м.

