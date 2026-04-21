Ассисты Капризова и Подколзина, травма Тренина: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи первого раунда плей-офф. Во всех четырех играх принимали участие российские хоккеисты.

«Даллас» сравнял счет в серии (1-1) обыграв «Миннесоту» со счетом 4:2. Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевым пасом. А вот его партнеру по команде Якову Тренину не повезло: еще в первом периоде россиянин получил травму после хита Колина Блэквелла и больше на лед не выходил.

«Эдмонтон» вырвал победу у «Анахайма» (4:3) в первом матче серии. Василий Подколзин сделал ассистентский дубль, в том числе он помог отличиться Каспери Капанену в ситуации с победной шайбой.

«Филадельфия» Матвея Мичкова во второй раз обыграла «Питтсбург» Евгения Малкина и Егора Чинахова. Счет в матче 3:0, в серии — 2-0. Россияне результативными действиями не отметились.

«Каролина» дожала в овертайме «Оттаву» (3:2). «Харрикейнз» также ведут в серии 2-0.

