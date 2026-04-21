В Подмосковье на ВИЧ проверились более 730 тыс. человек

С начала 2026 года бесплатное и анонимное исследование на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье прошли более 730,7 тыс. человек, что на 1,1 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет не только обезопасить близких, но и начать лечение на ранних этапах, что напрямую влияет на продолжительность и качество жизни пациента», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пациенты могут пройти исследование в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлиниках, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, сделать это можно в рамках регулярных выездных акций центра. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

