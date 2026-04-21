Смертельный салат? Почему рак легких все чаще находят у тех, кто ведет здоровый образ жизни

Употребление овощей, фруктов и цельных злаков неожиданно связали с повышенным риском рака легких у молодых некурящих, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Южной Калифорнии. Ученые предполагают, что причина может скрываться в пестицидах.

В работе изучили данные пациентов младше 50 лет и обнаружили, что многие из них придерживались более «здоровой» диеты, чем в среднем по населению. «Наше исследование показало, что молодые некурящие, употребляющие больше полезной пищи, чаще сталкиваются с раком легких», — заявил автор работы Хорхе Ньева.

Исследователи считают, что массово выращенные продукты могут содержать остатки химикатов, способных повреждать клетки и вызывать воспаление. Аналогичная взаимосвязь была выявления в китайском исследовании 2014 года и касалась мясной продукции.

Однако другие эксперты призывают не делать поспешных выводов и не исключать богатые витаминами фрукты и овощи из своего дневного рациона. «Работа носит предварительный характер и не доказывает замеченную причинно-следственную связь. К тому же, стоит помнить, что далеко не все продукты подвергаются серьезной термической обработке при выращивании», — отметил специалист Университетского колледжа Лондона Батист Леран.

Ученые подчеркивают: курение по-прежнему остается главным фактором риска, а польза овощей и фруктов значительно перевешивает возможные угрозы.