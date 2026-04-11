Радимов объяснил закономерность хороших результатов «Спартака» при Карседо

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов признался в эфире «Матч ТВ», что его не удивляют хорошие результаты «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо. Свои выводы экс-футболист сделал после личного общения с главным тренером красно-белых.

Радимов рассказал, что у них с Карседо есть общие знакомые в «Сарагосе». Полузащитник когда-то выступал за этот клуб, а Карседо тренировал эту команду. Радимов поинтересовался мнением испанских друзей о специалисте.

«Недавно нам с Карседо довелось пообщаться, и он четко рассказал мне, над чем сейчас работает в «Спартаке», как выстраивает состав и так далее. Он говорил так последовательно и адекватно, что меня вовсе не удивляют хорошие результаты спартаковцев», — сказал Владислав Радимов.

Хуан Карлос Карседо пришел в «Спартак» в январе этого года. При нем красно-белые одержали четыре победы в пяти матчах РПЛ, а также вышли в финал Пути регионов Кубка России, выбив из турнира «Зенит».

12 апреля «Спартак» сыграет в 24-м туре в гостях с «Ростовом». Радимов назвал москвичей фаворитами в предстоящем матче. Он предположил, что «Спартак» при Карседо еще прибавит, а победа над «Зенитом» добавит команде позитивного настроя.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, на три очка отставая от «Локомотива», который находится на третьей позиции. Между двумя этими командами находятся «Балтика» и ЦСКА.