«Раньше такие фото оставались в телефоне»: Пермякова впервые после похудения показала снимки в купальнике

Звезда «Интернов», 54-летняя актриса Светлана Пермякова сделала смелый шаг и впервые опубликовала фотографию в купальнике, сообщает Super. На снимке актриса отдыхает на шезлонге в леопардовом купальнике, и, судя по кадру, она чувствует себя уверенно и комфортно.

Сама Светлана призналась, что раньше такие фотографии никогда не покидали ее телефон. Однако теперь она не только обрела новую фигуру, но и хочет сохранить ощущение уверенности и принятия себя.

Фото: [ соцсети ]

«Раньше такие фото оставались в телефоне, а теперь я хочу запомнить не только новую фигуру, но и ощущение себя», — поделилась актриса.

Она также обратилась к подписчикам с вопросом, умеют ли они принимать себя, и честно призналась, что сама только учится этому.

Напомним, что Пермякова сбросила около 25 кг. Примечательно, что она добилась результата без использования популярных препаратов для лечения диабета, которые часто применяются для быстрого похудения. Актриса подчеркнула, что ее трансформация стала возможна благодаря упорной работе над собой и наблюдению у специалистов.

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