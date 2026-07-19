«Просто ешьте брокколи!»: Гарик Харламов рассказал, как похудел на 14 кг

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, похоже, нашел свой уникальный способ борьбы с лишним весом, пишет The Voice. Накануне известный комик поделился с Региной Тодоренко секретом своего преображения.

Оказывается, он сбросил целых 14 кг и теперь чувствует себя в новом весе органично. При этом метод похудения у него оказался нестандартным.

«Просто ешьте плохую еду», — заявил шоумен.

Что же он называет «плохой едой»? Как выяснилось, брокколи. Тодоренко не растерялась и позвала Гарика к своим детям, чтобы тот научил их хорошим пищевым привычкам.

К слову, помочь избавиться от лишних килограммов юмористу помогла жена Катерина Ковальчук. По его признанию, актриса частично помогла ему прийти в форму. Но главную роль сыграло его собственное упорство и, конечно, «плохая» брокколи.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему решил похудеть на целых 8 кг.