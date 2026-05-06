Умер актер Джонатан Тирстен из «Спящего лагеря»

Американский актер Джонатан Тирстен, известный по ролям в культовых хоррорах «Спящий лагерь», скончался в возрасте 60 лет. Его тело было обнаружено в собственном доме в Нью-Джерси. О смерти изданию TMZ сообщил брат актера. Причина и обстоятельства ухода выясняются.

Тирстен родился 11 августа 1965 года. Он снялся в двух частях франшизы: «Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4». Настоящую же славу ему принесла роль маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую он был удостоен трех наград в номинации «Лучшая мужская роль». Актер также являлся вокалистом и фронтменом группы Ten Tiers.

Коллеги по цеху выражают соболезнования его семье, отмечая, что актер был не только талантливым, но и невероятно скромным человеком.

