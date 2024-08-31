Ребята из Курской области сыграли в футбол с командой Люберецкой прокуратурой

Команда детей из Курской области сыграла с командой Люберецкой прокуратуры во главе с городским прокурором Дмитрием Девятко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что данный матч прошел на базе манежа «Спартак» в Люберцах.

«Соперники продемонстрировали достойную игру, никто не хотел уступать. А победила, конечно же, дружба. Но самое главное то, что ребята еще раз доказали — в первую очередь, себе: их не сломить!», — рассказал член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

После матча юношей ждали памятные подарки, почетные грамоты, горячий шоколад и угощение. Кудинов также пожелал ребятам успешного начала учебного года, новых друзей, ярких побед.

Напоминаем, что в настоящее время в «Центре медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке находятся порядка ста детей из Курской области.