Рейтинг самых популярных книг в библиотеках представили в Подмосковье
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Рейтинг самых популярных писателей и произведений среди читателей областных библиотек представили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Лидером среди авторов уже третий год подряд остается Александр Пушкин. На втором месте Лев Толстой с романами «Война и мир» и «Анна Каренина». Замыкают Топ-3 Николай Носов и «Приключения Незнайки и его друзей».
В пятерку лидеров также вошли автор романов про Гарри Поттера Джоан Роулинг и Холли Вебб («Роуз и магия холода», «Добрые истории о зверятах»).
Шестое место занял Федор Достоевский с романом «Преступление и наказание». На седьмой строчке — Евгений Водолазкин с произведением «Чагин». Восьмым в рейтинге стали Виктор Драгунский и его знаменитые «Денискины рассказы». Девятое место у Михаила Булгакова и «Мастера и Маргариты». Замыкают рейтинг Олег Рой и его романы «Искупление» и «Паутина лжи».