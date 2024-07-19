Реконструкция и капремонт музеев и домов культуры продолжается в Подмосковье

Реконструкция и капремонт музеев и домов культуры продолжается в регионе в текущем году. На эти цели выделили около трех миллиардов рублей, сообщили в Московской областной Думе.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, всего на текущий год запланирован капремонт тринадцати домов культуры. Работы ведутся в учреждениях Серпухова, Красногорска, Дубны, Павловского Посада, Домодедово, Лосино-Петровского, Ступино, Балашихи, Подольска, Химок, Электростали, Лыткарино, Шатуры.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы в «Новом Иерусалиме».

Также в Подмосковье реконструируют музей-заповедник «Мелихово» и КДЦ «Протон» в Серпухове.