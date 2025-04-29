РЭО проведет заплыв на сап-досках в рамках НМЭК-2025

В преддверии Невского международного экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2025 году, Российский экологический оператор (РЭО) станет организатором заплыва на сапбордах.

«Мы уже не первый раз совмещаем деловые мероприятия со спортивными. В рамках НМЭК-2025 мы намерены организовать для участников конгресса и петербуржцев, заинтересованных в вопросах экологии, масштабное событие в виде открытого городского праздника. Одним из пунктов программы станет заплыв на сапбордах. Важно отметить, что этот вид спорта считается экологически безопасным», — подчеркнул директор по коммуникациям РЭО Дмитрий Бойко.

Старт мероприятия запланирован на набережной сквера Александра Володина. Участники проплывут по реке Смоленке в направлении Малой Невы до Уральского моста и вернутся к месту начала.

Заплыв на сап-досках станет одним из ярких событий, предваряющих открытие конгресса. На месте старта заплыва будут организованы информационно-просветительские мероприятия, посвященные экологии.

Мероприятие состоится 21 мая. Регистрация участников, выдача оборудования и инструктаж начнутся в 11:00. Завершение заплыва запланировано на 16:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Невский международный экологический конгресс пройдет 22–23 мая 2025 года. РЭО выступает в качестве генерального партнера мероприятия. Кроме участия в деловой части, команда РЭО организует SUP-заплыв, джазовый концерт и представит передвижную мастерскую переработки отходов «Зеленый фургон».