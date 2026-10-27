Звезда «Всех моих детей» Алан Дайзерт умер в 75 лет

lady.mail: умер актер Алан Дайзерт, известный по роли в сериале «Все мои дети»

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Американский актер Алан Дайзерт, получивший известность благодаря роли в сериале «Все мои дети», скончался 23 октября. Ему было 75 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Мишель в социальных сетях, передает Леди Mail.

Она не стала называть причину ухода из жизни, однако отметила, что за годы Дайзерт столкнулся с множеством проблем со здоровьем.

Дайзерт родился 12 июня 1951 года в округе Вермилион, штат Иллинойс. Актерскую карьеру он начал после обучения в Университете Иллинойса. Наибольшую популярность ему принесла роль мошенника в сериале «Все мои дети», где он снимался с 1980 по 1990 годы и появился в 79 эпизодах. Также зрители могли видеть Дазерта в ситкоме Soap, вышедшем в 1978 году, и в фильмах Two Weeks и The Grift.

Помимо актерской работы, Алан занимался преподаванием. Он вел занятия по актерскому мастерству в Нэшвилле, передавая опыт молодому поколению артистов. В своих мемуарах под названием Lights, Camera, Cancer! актер откровенно рассказал о борьбе с редким, агрессивным и неизлечимым онкологическим заболеванием. Эта книга стала его способом поделиться личным опытом с читателями.

Ранее стало известно о смерти американского актера Уолтера Кенига.

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