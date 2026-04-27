Рэпер P. Diddy потребовал арестовать мужчину, который обещал показать жуткие видео с несовершеннолетними

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, который уже долгое время находится в центре многочисленных скандалов, предпринял новый шаг для защиты своей репутации, пишет Super.ru. Он обратился в суд с ходатайством о заочном аресте мужчины по имени Кортни Берджесс.

По информации источников, причиной этого требования стали заявления Берджесса о том, что у него есть компромат на рэпера, который в том числе включает шокирующие видеозаписи насилия над несовершеннолетними. По утверждению мужчины, флешку с этими материалами он получил от бывшей возлюбленной P. Diddy.

Однако, несмотря на громкие обещания, Берджесс так и не предоставил никаких видеозаписей. Более того, представители Комбса подали против него иск в январе 2025 года, изначально требуя $50 млн за клевету. Позже сумма была увеличена в иске вдвое — до $100 млн, поскольку, как утверждают адвокаты рэпера, ложные обвинения нанесли сильный удар по его репутации и привели к финансовым потерям.

Напомним, что это лишь один из эпизодов в череде скандалов, окружающих P. Diddy. На сегодняшний день против него подано почти 70 гражданских исков: обвинения варьируются от сексуальных домогательств до изнасилований.

Первый громкий иск подала его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура, в конце 2023 года, после чего последовала волна заявлений от других женщин. Сам Комбс все обвинения отрицает и утверждает, что его пытаются очернить.

