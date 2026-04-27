«Они забрали сына, пока я спала»: опека забрала шестилетнего ребенка экс-участницы «Дома-2» Саши Черно

В семье бывшей участницы «Дома-2» Саши Черно разразился громкий скандал: накануне органы опеки забрали у девушки шестилетнего сына, сообщает Super.ru. Мальчик, который страдает тяжелой формой эпилепсии, был буквально вывезен из дома, пока его мать спала. Об этом рассказал бывший супруг телезвезды Иосиф Оганесян.

По словам мужчины, сейчас ребенок находится с ним в Санкт-Петербурге, и он намерен бороться за то, чтобы мальчик остался под его опекой навсегда.

Сама Саша, узнав о случившемся, отправила экс-мужу сообщение, в котором призналась, что бросает пить, и попросила прощения. В своих социальных сетях она также написала, что мечтает о спокойной семье и хочет растить детей. Однако Оганесян настроен решительно: он планирует лишить Александру родительских прав.

«Я больше не могу рисковать. Я борюсь с болезнью сына в одиночку, и надеюсь, что когда-нибудь сын поймет мой поступок», — заявил он.

Напомним, это не первый тревожный эпизод в жизни ребенка. В декабре 2025 года мальчик оказался в коме после тяжелой реакции на лекарства. Тогда Черно подробно рассказала о самочувствии сына и его борьбе за жизнь. Теперь же ситуация достигла критической точки, и органы опеки, видимо, посчитали, что нахождение ребенка с матерью представляет для него опасность.

