Последние слова и слезы Якубовича: звезды простились с ведущим Пимановым на кладбище

В траурном зале Троекуровского кладбища звучала музыка, которую Алексей Пиманов любил особенно сильно — акустический альбом немецкого гитариста Jimmy Quango с названием Brothers in Arms, что значит «Братья по оружию». Эти слова стали символичными. Проститься с автором и ведущим программы «Человек и закон» пришли именно братья — те, с кем он снимал фильмы, делал передачи, ездил в опасные командировки и делил экранное время. Внезапная смерть 64-летнего журналиста, режиссера и продюсера потрясла всех, кто его знал. У гроба звучали слова, которые не сотрутся из памяти. Подробности траурной церемонии узнала gazetametro.ru .

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов стоял у гроба и говорил о том, каким человеком был Пиманов. По его словам, это был человек очень надежный, крепкий, спокойный. С ним было комфортно работать и просто жить рядом. Громов подчеркнул, что они были на «ты» целых 27 лет — срок, который дороже многих официальных регалий.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст знал Пиманова еще дольше — 40 лет. Эрнст рассказал собравшимся, как все начиналось. В ту пору Пиманов работал видеоинженером, делал сюжеты для программы «Ступени». Но мечтал он совсем о другом — хотел стать популярным телеведущим и кинорежиссером. Эрнст обратился к ушедшему коллеге прямо: все получилось. И то, что они стоят здесь, сказал Эрнст, совершенно несправедливо. Пиманов, по его словам, был молодым, спортивным, полным сил. Он осуществил свою главную мечту — оставил после себя продолжение, своих детей. А всей стране он запомнился как ведущий программы «Человек и закон», которую вел 30 лет.

Леонид Якубович не скрывал слез. Бывают такие минуты, сказал он, когда «все кажется бессмысленным». Никто не ожидал, что такое произойдет. Те, кто пришел сегодня проститься, словно вырвали из себя кусок сердца. Якубович назвал Пиманова «таким парнем» и признал: потеря невосполнима, слов просто нет.

Проститься с Алексеем Пимановым пришли многие известные люди. В траурном зале видели генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, музыканта Виктора Дробыша, двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину, легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. И многих других, для кого имя Пиманова было не просто строчкой в титрах, а частью жизни.

Последней к гробу подошла третья жена Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина. Они были вместе с 2013 года. Погодина, едва сдерживая рыдания, сказала, что помнит каждую секунду, которую ей посчастливилось быть рядом с мужем. Никто, даже в кошмарном сне, не мог предположить, что все закончится именно так. Пиманов умер у нее на руках от острого инфаркта. Но Погодина сказала, что все равно выбрала бы именно его.

Алексей Пиманов ушел в 64 года. Он не закончил фильм «1812. Охота на Императора», премьера которого была запланирована на осень. Коллеги и друзья, шокированные его смертью, вспоминали его как блестящего журналиста, талантливого режиссера и настоящего патриота. Того, для кого слова «человек» и «закон» были не просто названием передачи, а принципами жизни.

