Энергетики Подмосковья полностью восстановили электроснабжение в Ленинском округе, Шатуре и Жуковском

Специалисты компании «Россети Московский регион» полностью восстановили электроснабжение в Ленинском округе, Шатуре и Жуковском. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В остальных округах региона работа по восстановлению электроснабжения продолжается. Максимальные силы и средства сосредоточены в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Богородском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в некоторых округах региона в связи с непогодой и сильным ветром произошли временные отключения электроснабжения. Аварийные и коммунальные службы области перевели на усиленный режим работы.