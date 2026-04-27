Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидируют последствия непогоды в Подмосковье
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» активно ликвидируют последствия непогоды в Подмосковье. В результате снегопада и сильного ветра в регионе было повалено много деревьев на проезжую часть и автомобили.
«Мокрый снег налипает на ветки и провода, значительно увеличивая нагрузку. Деревья, особенно с ослабленной корневой системой, не выдерживают и рушатся под тяжестью осадков и порывами сильного ветра. На многочисленные сигналы граждан о подобных случаях оперативно реагируют работники противопожарно-спасательной службы и выезжают к ним на помощь», — сообщил первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.
Специалисты распиливают и убирают стволы из дворов и с проезжей части, освобождают автомобили и восстанавливают движение на дорогах.
Ранее о работе коммунальных служб региона в условиях непогоды рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.