Бригады водоканалов Подмосковья привели в повышенную готовность в связи с непогодой. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В результате снегопада и порывов ветра в некоторых округах региона произошли отключения электроэнергии, которые в том числе затронули водозаборные узлы, очистные сооружения и канализационно-насосные станции.

Специалисты держат на контроле состояние инфраструктуры, расчищают территории от наледи и снега, минимизируют перебои в водоснабжении. Также была усилена связь с энергоснабжающими организациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб региона в условиях непогоды. Он отметил, что все службы были переведены на усиленный режим.