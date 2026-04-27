Бригады водоканалов Подмосковья привели в повышенную готовность в связи с непогодой
Бригады водоканалов Подмосковья привели в повышенную готовность в связи с непогодой. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В результате снегопада и порывов ветра в некоторых округах региона произошли отключения электроэнергии, которые в том числе затронули водозаборные узлы, очистные сооружения и канализационно-насосные станции.
Специалисты держат на контроле состояние инфраструктуры, расчищают территории от наледи и снега, минимизируют перебои в водоснабжении. Также была усилена связь с энергоснабжающими организациями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб региона в условиях непогоды. Он отметил, что все службы были переведены на усиленный режим.