Арбитражный суд Подмосковья отказал компании в иске по делу о ДТП, защитив добросовестного водителя
Арбитражный суд Московской области встал на защиту добросовестного водителя, отказав ООО «ТК КМР» в иске к ООО «ЭКОЛАЙФ» о взыскании более 700 тыс. рублей по делу о ДТП.
Участниками аварии стали автомобили Mercedes Benz и Volkswagen Polo. Гражданская ответственность сторон была застрахована. По факту ДТП была произведена страховая выплата. Через три года ООО «ТК КМР» попыталось взыскать с владельца авто и его страховщика новую сумму.
Суд решил, что компания не обосновала реальный размер ущерба, не представил надлежащих доказательств фактического осуществления ремонта и расходов и не доказала, что своевременно обращалась к страховщику с возражениями или требованиями о доплате. Суд критически оценил поведение истца и указал на его недобросовестность. В результате в иске было отказано полностью.