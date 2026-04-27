Скорая не успела: в туалете московского фитнес-клуба скончался 57-летний профессор ВШЭ

В одном из московских фитнес-клубов в туалетной комнате обнаружили 57-летнего профессора Высшей школы экономики в критическом состоянии. Прибывшие по вызову медики не смогли вернуть мужчину к жизни. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

Персонал клуба заметил посетителя без сознания и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Реанимационные действия, проводившиеся на месте, результата не дали — врачи констатировали смерть профессора. Полные анкетные данные мужчины не разглашаются, однако источнику удалось выяснить некоторые детали его биографии.

Погибший являлся доктором юридических наук, ученую степень он получил еще в 2005 году. Длительное время специалист занимался научно-преподавательской деятельностью: читал лекции в Высшей школе экономики, а до этого успел поработать в ряде других столичных вузов. Студенты тепло отзывались о нем — по воспоминаниям учащихся, профессор обладал талантом живо и увлекательно подавать сложный материал. Точная причина смерти выясняется.

