NASA собирается впервые в истории зажечь огонь на Луне, чтобы понять, как он поведет себя в условиях пониженной гравитации, пишет Daily Mail со ссылкой на планы агентства. Рисковый эксперимент станет частью подготовки к миссии Artemis IV, запланированной на 2028 год. Ученые хотят заранее оценить риски пожара, который считается одной из самых опасных угроз для астронавтов.

В рамках проекта Flammability of Materials on the Moon на поверхность спутника отправят герметичную камеру с образцами материалов. Их подожгут, а датчики и камеры зафиксируют распространение пламени и расход кислорода.

«Пожары в условиях лунной гравитации могут быть намного более опасными, чем на Земле», — с пониманием отмечается в работе специалистов NASA.

Из-за слабой гравитации огонь ведет себя иначе: горячий воздух поднимается медленнее, а приток кислорода может поддерживать горение дольше. Это делает пламя менее предсказуемым и потенциально более устойчивым: оно может распространиться в случайном направлении и повлечь за собой катастрофические последствия.

По словам ученых, существующие тесты не отражают реальную картину, а эксперименты на Земле дают лишь кратковременные данные.

Если испытание пройдет успешно, оно поможет разработать более надежные системы безопасности для будущих лунных миссий и снизить риски для экипажа. Безрассудность или героичность данного эксперимента можно по-настоящему будет оценить лишь по факту.