«Я счастлива!»: Алферова рассказала о новой жизни после развода с Бероевым

Российская актриса Ксения Алферова, которая долгое время хранила молчание после развода с Егором Бероевым и его женитьбы на 21-летней балерине Анне Панкратовой, рассказала о жизни после всех этих событий. Ее комментарий стал настоящим уроком того, как нужно достойно переживать расставание.

Как пишет Teleprogramma.org, сейчас актриса абсолютно счастлива и наслаждается жизнью. Никаких намеков на обиду, никакой тени грусти — только позитив и уверенность в себе.

«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — отметила Алферова.

Ксения поделилась в социальных сетях атмосферными фотографиями, на которых она ест мороженое в уютном кафе, а ее короткая стрижка, которую поклонники заметили сразу же, стала символом обновления.

Напомним, что Алферова и Бероев прожили вместе более 20 лет и воспитали дочь. О разводе стало известно в начале 2026 года, хотя сам актер позже признался, что их брак фактически распался еще в 2022-м.

Ранее актер Егор Бероев официально рассказал о свадьбе с Анной Панкратовой.