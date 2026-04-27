Опытный огнеборец трагически погиб при тушении пожара

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе случилась трагедия, о которой в МЧС говорят глухим голосом. При исполнении служебного долга погиб пожарный четвертой пожарно-спасательной части седьмого отряда Сергей Губанов. Во время тушения огня он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. За плечами мужчины — больше 17 лет службы, десятки спасенных жизней и сотни ликвидированных возгораний. Один из них стал для него последним, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

В МЧС Кузбасса сообщили о трагедии официально: при тушении пожара Губанов получил тяжелейшие травмы. Врачи оказались бессильны. Сослуживцы называют его настоящим профессионалом, который никогда не прятался за спины других и первым шел в самое пекло. Именно таких, по словам коллег, терять особенно больно.

МЧС России выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Ведомство обещает оказать всю необходимую помощь семье. А сослуживцы Сергея Губанова готовятся проводить товарища в последний путь — с почестями, которых достоин каждый, кто положил жизнь на то, чтобы другие остались живы.

