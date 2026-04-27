Омбудсмен Подмосковья стала участником конференции по вопросам медиации в Сочи
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская стала участником VIII Международной практической конференции по медиации «Медиация: опыт настоящего. Перспективы будущего». Мероприятие проходит в Сочи.
В рамках конференции работают тематические площадки. Участники обсуждают актуальные вопросы урегулирования семейных споров.
«Развитие медиации — это один из важнейших инструментов для мирного и эффективного разрешения конфликтов. На личных приемах жителей, когда мы сталкиваемся с острыми спорными вопросами во взаимоотношениях между родственниками и соседями, прежде всего призываем заявителей наладить коммуникацию, так как это самый первый и важный шаг к разрешению конфликта и восстановлению мира», — отметила омбудсмен региона.
