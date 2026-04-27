«Считаем убытки»: непогода в Москве разрушила планы Лизы Моряк и Сарика Андреасяна узнать пол малыша

Московская погода преподнесла неприятный сюрприз звездной паре — актрисе Лизе Моряк и режиссеру Сарику Андреасяну, пишет The Voice. Пара планировала устроить грандиозное гендер-пати, на которое пригласили сто гостей, заказала фейерверк и закупила продукты. Но сильный снегопад, обрушившийся на столицу, перечеркнул все планы. Мероприятие пришлось отменить, и теперь звезды подсчитывают убытки и, что самое обидное, до сих пор не знают пол своего третьего ребенка.

Сама Лиза, которая с нетерпением ждала этого дня, поделилась своей грустью в социальных сетях.

«Мы так долго готовились, но погода оказалась сильнее», — написала актриса.

Поклонники, узнав об этом, поддержали Моряк и начали предлагать альтернативные варианты: кто-то посоветовал провести гендер-пати в Краснодаре, так как там сейчас тепло, кто-то — в узком семейном кругу, чтобы не зависеть от капризов природы.

Напомним, что романтические отношения между Моряк и Андреасяном начались в 2019 году, а в 2022 году они официально поженились. Пара воспитывает двух дочерей.

