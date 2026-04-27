Эксперимент показал, что десятилетние дети в основном воспринимают старость как период болезней, слабости и одиночества, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Pediatric Nursing.

Ученые из Турции попросили 25 детей нарисовать пожилого человека и рассказать о нем. На рисунках часто появлялись морщины, трости, сгорбленная осанка и признаки болезней. Пожилых людей дети нередко изображали маленькими и одинокими.

«Все пожилые люди уставшие. Они всегда болеют», — прокомментировал свой рисунок мальчик, участвовавший в исследовании.

Другие дети также описывали страхи. «Я всегда вижу, как пожилые люди тихо сидят на скамьях. Они выглядят так, будто боятся умереть в одиночестве», — отметил один ребенок.

Исследователи пришли к выводу, что дети воспринимают старение как процесс физического упадка и утраты функций. При этом более старшие участники напрямую связывали его со смертью.

Однако картина оказалась не только негативной. Несмотря на такие представления, дети говорили о своих теплых отношениях с бабушками и дедушками. А ученые подчеркнули, что пожилые люди в детском восприятии остаются «любящими и значимыми», даже если сама старость ассоциируется с трудностями.