Почти 1,2 тыс. рабочих задействовали для обеспечения бесперебойного движения на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья активно ликвидируют последствия циклона «Илви». О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на устранение последствий непогоды и обеспечения бесперебойного движения на региональных дорогах вывели около 1,2 тыс. рабочих. Также задействовано около 260 единиц спецтехники.

«Особое внимание уделяется уборке опасных участков дорог, где возможны заносы и гололедица — всего обработали против скользкости более 6 тыс. км региональных дорог и убрали порядка 400 упавших деревьев из-за сильного ветра и веса снега», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб региона.