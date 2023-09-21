Рэпер Snoop Dogg перепугался протестов в Ереване и отказался от концерта там в последний момент

Концерт Snoop Dogg, который должен был состоятся в Ереване в предстоящую субботу, 23 сентября, все же отменен. Ранее в соцсетях появлялась информация, что репер все же решился выступить в столице армении, несмотря на конфликт в соседнем Нагорном Карабахе.

Теперь же организаторы концерта официально подтвердили в своем аккаунте в соцсетях: репер не приедет в Ереван по соображениям безопасности. Концерт Snoop Dogg перенес на неопределенный срок. Напомним, в столице Армении второй день оппозиционеры проводят митинги у здания правительства страны, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.

Фото: [ соцсети ]

В то же время, как сообщает сетевое издание Readovka, билеты на концерт Snoop Dogg вполне себе продолжают продаваться в интернете.

Ранее сообщалось, что Snoop Dogg решился таки выступить в Ереване, несмотря на непрекращающиеся в армянской столице протесты и столкновения недовольных политикой премьера страны Никола Пашиняна.