Концерт Snoop Dogg в Ереване состоится, несмотря на капитуляцию Карабаха

Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Ереване состоится, несмотря на капитуляцию Нагорного Карабаха и массовые митинги в столице Армении, сообщил в среду, 20 сентября, Mash.

Кроме того, отмечает источник, концерт будет проводиться под эгидой правительства Армении. Из бюджета страны на его организацию выделили 6 миллионов долларов.

Как отмечает Mash, выступление рэпера пройдет в субботу, 23 сентября. Продажа билетов по-прежнему доступна. За один билет придется заплатить от 20 до 55 тысяч драм (5,4-15 тысяч рублей).

19 сентября Министерство обороны РФ сообщило о начале наземной операции в Нагорном Карабахе, которая направлена, по данным ведомства, на ликвидацию пунктов ВС Армении. В Ереване же заявили, что их военных в регионе нет.

Ранее мы сообщали, что Snoop Dogg в своих соцсетях выложил видео с русскоговорящими людьми, на котором женщина падает с деревянной перекладины на стол.