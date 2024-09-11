Рэпера Славу КПСС требуют привлечь к ответственности из-за его клипа

Известный российский рэпер Слава КПСС (настоящее имя - Вячеслав Машнов) оказался в центре скандала из-за своего недавнего музыкального видео.

Клип на песню «Кайфоград», выпущенный в июле этого года, привлек внимание не только поклонников артиста, но и бдительных граждан.

По информации telegram-канала SHOT, житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы с требованием проверить творчество 34-летнего музыканта на предмет пропаганды наркотических веществ. Особое внимание заявитель обратил на одну из строчек, которая, по его мнению, посвящена призыву к трате всей зарплаты на одно из наркотических веществ.

Петербуржец утверждает, что в клипе, снятом в Таиланде, присутствуют как прямые, так и косвенные призывы к употреблению запрещенных веществ. Заявитель считает, что подобное содержание может негативно повлиять на аудиторию исполнителя, особенно на молодежь.

Стоит отметить, что Слава КПСС известен своими провокационными текстами и эпатажным поведением. Ранее артист уже попадал в поле зрения общественности из-за скандальных высказываний и неоднозначных творческих решений.

На данный момент официальных комментариев от представителей правоохранительных органов или самого музыканта не поступало. Ситуация остается на контроле у соответствующих инстанций, которые должны будут оценить содержание клипа и определить, есть ли в нем нарушения действующего законодательства.

Ранее стало известно о том, что суд уточнил приговор помилованной президентом художнице-активистке Скочиленко.