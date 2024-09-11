Суд уточнил приговор помилованной президентом художнице-активистке Скочиленко

Городской суд Санкт-Петербурга не стал сильно изменять вынесенный приговор художнице-активистке Александре Скочиленко, которая до этого была помилована президентом РФ и обменяна в Турцию с группой других лиц. Об этом сообщила в телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В частности, прокурор просил указать в резолютивной части период исчисления срока отбытия Скочиленко дополнительного вида наказания с момента отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы. Кроме того, гособвинитель просил зафиксировать тот факт, что активистка призналась в публичном тиражировании недостоверных сведений об использовании российских военных, которым она занималась из-за имеющейся политической ненависти и вражды. Данная часть приговора была уточнена.

В ноябре 2023 года Скочиленко по решению суда была приговорена к семи годам колонии общего режима за то, что поменяла несколько товарных ценников на бумажные листки, где были отражены ложные данные о действиях Вооруженных сил России на Украине.

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