Рэперу Ганвесту придется заплатить 70 тысяч рублей за строчки из песен семилетней давности

Никулинский районный суд Москвы привлек к административной ответственности рэпера Руслана Гоминова, более известного под псевдонимом Ганвест, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Поводом для разбирательства стали два трека исполнителя — «Никотин», выпущенный в 2018 году, и «Бардак» 2021 года. Оба произведения были опубликованы в официальном сообществе музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно материалам дела, назначенная судом лингвистическая экспертиза установила, что тексты нарушают наркологическую безопасность. Специалисты нашли в строчках положительную оценку наркотических средств, которые могут нанести вред здоровью и развитию детей.

Кроме того, в композициях была обнаружена нецензурная лексика, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность.

Таким образом, суд признал рэпера виновным по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Наказание назначено в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что брат Артема Чекалина задолжал налоговой 1,5 млн рублей.