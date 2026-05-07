«Брат за брата, но налоги платить надо»: брат Артема Чекалина задолжал налоговой 1,5 млн рублей

Новые неприятности поджидают семью Чекалиных, и на этот раз они связаны не с уголовным делом, а с налогами. Как выяснил Super.ru, Аркадий Чекалин, брат осужденного блогера Артема Чекалина, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1,5 млн рублей. Точная сумма долга составляет 1 525 924 рубля 96 копеек.

О причинах возникновения задолженности не сообщается, но сам Аркадий сейчас больше озабочен судьбой брата, который отбывает наказание в СИЗО № 2 «Бутырка».

Аркадий публично высказался о решении суда, заявив, что его брат невиновен. Он выразил надежду, что приговор будет пересмотрен.

Напомним, что Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии по делу о незаконном выводе средств за границу. Его защита уже подала апелляцию.

Тем временем бывшая супруга Артема, Валерия Чекалина (Лерчек), продолжает бороться с тяжелой болезнью. У блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии, и ее уголовное дело приостановлено до выздоровления. Лерчек прошла уже четыре курса химиотерапии из девяти запланированных и не скрывает, что лечение дается ей непросто. Валерия находится под домашним арестом, но это не мешает ей делиться этапами лечения и сохранять оптимизм.

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменений приговор другу Лерчек и Артема Чекалина.