Режиссер Френкель рассказала о жуткой истории похищения маньяком

Российский режиссер Ольга Френкель, известная по сериалу «После Фишера. Инквизитор», сделала шокирующее признание. В интервью «Известиям» она рассказала об истории, которую держала в тайне долгие годы.

В 2000-х, после концерта в джаз-клубе Бутмана, Френкель поймала такси, чтобы вернуться домой. Но водитель оказался не тем, кем представился. Вместо того чтобы везти ее в Москву, он выехал за МКАД и остановился в лесу.

Ольга очнулась в ужасном положении: раздетая, в наручниках, с холодным ножом у горла. Казалось, что это конец. Но женщине удалось не потерять рассудок. Она заговорила с похитителем, нашла нужные слова и уговорила его отпустить ее.

«Мне повезло, что он не закрыл мне рот и у меня была возможность говорить. Я говорила ровно и спокойно, а он все время спрашивал: „Почему ты не боишься? Ты должна бояться“. И мы это использовали в сериале», — рассказала Ольга.

Сейчас Френкель с триумфом отмечает сразу два события. В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера третьего сезона ее сериала «После Фишера. Инквизитор», где главные роли исполняют Юлия Снигирь и Александр Петров. Картина рассказывает о реальных преступлениях в Барнауле.

Кроме того, прямо на премьере сериала оперуполномоченный Александр Зарубов сделал Ольге предложение руки и сердца. Ольга сказала «да».

