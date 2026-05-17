Маньяк лишивший жизни троих детей, потребовал выпустить его на свободу через суд

Осужденный за серию жестоких преступлений Рамиль Ибрагимов, на счету которого жизни 7 человек, включая 3 несовершеннолетних, попытался оспорить свой приговор в судебном порядке. Преступник рассчитывал добиться изменения условий содержания и замены бессрочного заключения на фиксированный период, пишет РИА Новости.

Судебные притязания осужденного и позиция инстанции

Ибрагимов направил официальное ходатайство с требованием заменить назначенное ему пожизненное лишение свободы на определенный временной интервал. Согласно действующему российскому законодательству, максимальный предел в таком случае составляет 30 лет заключения. Государственная судебная инстанция детально изучила материалы дела и приняла решение отклонить прошение преступника в полном объеме, оставив прежний вердикт в силе.

Хронология вынесения приговоров в российских регионах

Криминальная биография Ибрагимова включает несколько крупных судебных процессов. Первое решение о назначении высшей меры наказания было вынесено в 2008 году судом Тюменской области, который определил его в исправительное учреждение особого режима. Уже в 2009 году аналогичный суровый вердикт вынес суд Амурской области, подтвердив бессрочный статус изоляции преступника от общества.

Кровавый след преступлений в Амурской области

Первые зафиксированные убийства фигурант совершил в 2006 году в одном из сел Приамурья. В ходе бытового конфликта Ибрагимов лишил жизни своего приятеля, задушив его. Чтобы устранить свидетелей и скрыть следы содеянного, злоумышленник жестоко расправился с владелицей жилья, после чего предал здание огню и поспешно покинул регион.

Массовая расправа над семьей в Сургуте

Пытаясь скрыться от правоохранительных органов, преступник перебрался в Ханты-Мансийский автономный округ. В Сургуте он организовал банду, вместе с которой совершил еще более жестокое нападение. Сообщники зарезали целую семью из 5 человек, в том числе 3 малолетних детей, после чего уничтожили место преступления путем поджога.