Режиссер Михалков спрогнозировал будущее Ялтинской киностудии

По словам председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, легендарная Ялтинская киностудия готовится к возрождению как современная кинобаза мирового уровня. Об этом сообщает «Крым 24».

Он отметил, что студия не будет работать по устаревшей модели с постоянным штатом. Ее цель — стать мощным «киноконвейером»: полностью оснащенной площадкой с современными павильонами, монтажными студиями, гримерками, костюмерными, транспортом и техникой.

По мнению кинорежиссера, сюда можно приехать со сценарием, группой и актерами и получить все необходимое для съемок и даже чернового монтажа картины на месте.

Он добавил, что видит возрожденную студию не только центром притяжения российских кинематографистов, но и перспективной площадкой для международных проектов. Ее задача – дать новую жизнь крымской киноистории, предоставив кинопроизводителям все ресурсы «под ключ».

Напомним, что масштабный проект с инвестициями свыше 25 млрд рублей стал возможен благодаря меморандуму, подписанному Михалковым, главой Крыма Сергеем Аксеновым и крупным российским банком на ПМЭФ-2025. Это создаст мощную инфраструктурную опору для отечественного кинематографа.

Ранее сообщалось, что вышедший из колонии Михаил Ефремов начнет работать в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова».