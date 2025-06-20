Стало известно новое место работы вышедшего из колонии артиста Ефремова

Актер Михаил Ефремов будет работать на «Мастерскую „12“ Никиты Михалкова», играя в спектаклях. Об этом сообщил сам кинорежиссер на полях ПМЭФ, его слова привел ТАСС.

Михалков заявил, что считает Ефремова прекрасным артистом. По этой причине он подождет того момента, когда актер восстановится, после чего ему предстоит работать в театре под названием «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

«У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра», — указал он.

Михалков добавил, что в его планах задействовать Ефремова в спектакле, поставленном по фильму «Без свидетелей». Он станет играть главную роль в дуэте с Анной Михалковой.

Ранее стало известно, что Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец» во время отбывания наказания в колонии. Его обвиняют в информационной поддержке «открытого нападения России на Украину». Украинская сторона предполагает, что артист был соучастником преступлений против Украины и граждан страны. Кроме того, актера подозревают в пособничестве военных преступлений, которые якобы совершали российские военнослужащие.