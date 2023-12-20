РФС не будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление члена исполкома Михаила Гершковича.

Он сообщил, что вопрос с переходом обсуждался на заседании. Все члены исполкома единогласно проголосовали за отказ интегрироваться в АФК и сохранить членство в УЕФА. Гершкович отметил, что при переходе в АФК Россия могла бы не дождаться гарантий от ФИФА.

Гершкович отметил, что РФС будет пытаться налаживать контакт с УЕФА.

«Подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в 2024 году», – уточнил он.е

После начала специальной военной операции РФ на Украине ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах до особого распоряжения. Российские футболисты не смогли участвовать в отборочном матче чемпионата мира-2022, а также в еврокубках.

В УЕФА входят 55 футбольных ассоциаций на европейском континенте, в том числе РФС. Из-за отстранения от участия в международных соревнованиях в РФС начали обсуждать переход в АФК, чтобы в будущем у российских команд и национальной сборной была возможность участвовать в турнирах. Однако в ФИФА на этот случай никаких гарантий не давали.