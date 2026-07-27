Крупные победы «Зенита» и «Спартака», «Динамо» и «Локомотив» потеряли очки: обзор 1-го тура РПЛ

Российская премьер-лига бодро вернулась. Большинство матчей первого тура прошли в яркой борьбе — болельщикам не пришлось долго скучать после завершения чемпионата мира.

«Зенит» и «Спартак» подтверждают авансы

Перед началом турнира эксперты называли главными претендентами на титул «Зенит» и «Спартак», и в первом туре фавориты подтвердили свой статус, пусть им противостояли и не самые сильные соперники.

«Зенит» легко разобрался на выезде с «Акроном», который начинает новую страницу своей биографии без Артема Дзюбы. Уже к 18-й минуте Александр Соболев оформил дубль. Вначале легко замкнул прострел Педро, а затем забил после паса Максима Глушенкова. В первом тайме петербуржцы довели счет до крупного благодаря дальнему удару Густаво Мантуана.

Во втором тайме счет позволял чемпионам играть без напряжения, и «Зенит» в концовке забил еще два мяча — отличились Джон Джон (с паса Соболева) и новичок команды Фелипе Аугусто.

«Акрон» несколько авантюрно решил сыграть с «Зенитом» на встречных курсах, чем облегчил петербуржцам задачу. Но хорошие шансы были и у тольяттинцев, не повезло: мяч и в каркас попадал, и Денис Адамов выручал.

Фото: [ РПЛ ]

«Спартак» принимал дебютанта «Родину» и моментов насоздавал даже больше, чем «Зенит» — по xG 2,54 против 2,48. Однако забили красно-белые лишь три гола. В середине первого тайма Маркиньос из-за штрафной закрутил в угол. Ближе к концу матча Мартинс Перейра выскочил один на один после паса Александра Джику и элегантно реализовал, а затем Данил Пруцев завершил красивую комбинацию.

В минувшем чемпионате никак не могли дождаться от «Спартака» российского гола, теперь он случился уже в первом туре.

ЦСКА и «Балтика» выдали достойный старт

Фото: [ РПЛ ]

Чемпионат открывался 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика». Игра получилась боевой и содержательной.

Уже на первой минуте «Балтика» открыла счет. Мингиян Бевеев вбросил аут в штрафную армейцев, Натан Гассама скинул мяч в центр, а Чинонсо Оффор беспрепятственно вколотил мяч в сетку.

После гола балтийцы отдали инициативу, и армейцы еще в первом тайме забили два гола. Матия Попович прорвался по флангу, прострелил, и мяч от ноги защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона отскочил в сетку. А затем Данил Круговой роскошным разрезающим пасом вывел один на один Кирилла Глебова.

Во втором тайме «Балтика» заиграла активнее, Оффор забил еще дважды, но оба раза голы были отменены из-за офсайда. ЦСКА в итоге выстоял (2:1). Накануне чемпионата многие эксперты прочили проблемы несбалансированной (как казалось по контрольным матчам) команде Дмитрия Игдисамова, но армейцы в дебютном туре показали качественный футбол.

Ничьи «Динамо» и «Локомотива»

Фото: [ РПЛ ]

Потеряли очки столичные «Динамо» и «Локомотив», которые традиционно претендуют на самые высокие места в таблице.

Бело-голубые не смогли распечатать ворота «Крыльев Советов». В первом тайме у «Динамо» было солидное преимущество, и моментов хватало. Самарцы выстояли, а после перерыва «Динамо» несколько сдулось — ни одного удара в створ. Возвращение Сандро Шварца в РПЛ получилось смазанным.

«Локомотиву» противостоял амбициозный «Ахмат» Станислава Черчесова. Железнодорожники открыли счет после ошибки защитников грозненцев. Зелимхан Бакаев перехватил неудачный пас, выскочил к воротам и четко пробил в дальний угол.

Далее первым номером играл «Ахмат». Гости добились своего на 83-й минуте. Действующими лицами эпизода стали игроки, вышедшие на замену. Эральд Мастури пробил из-за штрафной, и мяч рикошетом от Георгия Джикии, который провел на поле лишь минуту, опустился за спиной Артема Митрюшкина — 1:1.

«Краснодар» додавил «Рубин»

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» начал сезон без своих лидеров прошлого сезона: Эдуард Сперцян уехал на заработки в «Аль-Ахли», а Джон Кордоба еще долго будет залечивать травму, полученную на чемпионате мира.

«Рубин» открыл счет уже на 12-й минуте. Мирлинд Даку завладел мячом после дальней передачи и вышел один на один. Однако уже через шесть минут казанцы остались в меньшинстве: после вмешательства ВАР Илья Рожков был удален за отмашку.

Перед самым перерывом Хуан Боселли (именно ему Рожков разбил нос) сравнял счет со штрафного — помогла рассыпавшаяся стенка. Во втором тайме «Краснодар» дожал соперника: Никита Кривцов вывел «быков» вперед, а в самой концовке отличился новичок южан Кристиан.

Волевые победы Махачкалы и Оренбурга

Фото: [ ФК «Факел» ]

Важные победы одержали махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Обе они получились волевыми, и счет в матчах был одинаковый — 2:1.

Махачкалинцы пропустили от «Факела» на 21-й минуте (отличился Вячеслав Якимов), но уже девять минут спустя отыгрались благодаря автоголу Юрия Журавлева. На 79-й минуте Александр Сандарчук принес победу «Динамо».

«Оренбург» принимал «Ростов» и пропустил на 47-й минуте от защитника южан Виктора Мелехина. А через пару минут положение уральцев и вовсе стало незавидным — вторую желтую карточку получил Максим Савельев.

«Оренбург» спас 18-летний Андрей Касанджиков. На 84-й минуте он помог сравнять счет Руслану Кулю, а в компенсированное время забил победный мяч.