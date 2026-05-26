Подмосковные гонщики стали победителями и призерами на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам

Подмосковные спортсмены Павел Петрухин и Максим Таблокин завоевали золотую и серебряную медали на первом этапе Кубка России (СМП РСКГ) по кольцевым гонкам в классе «Спортпрототип CN» («Legends 600»). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Петрухин из Лыткарино смогут одержать победы в обеих гонках уикенда, спортсмен из Подольска Таблокин занял второе место. Они представляют команду Texol Racing (Московская область).

Соревнования прошли на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске в рамках государственной программы «Спорт России». Второй этап проведут 3-5 июля на трассе «Нижегородское Кольцо» в Богородске Нижегородской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.