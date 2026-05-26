В подмосковном Щелково снесут аварийный жилой дом

В Щелкове на Фряновском шоссе начался снос аварийного одноэтажного жилого дома №42 площадью около 170 кв. м, его возвели в 1955 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Со временем конструктивные элементы объекта устарели, поэтому его признали аварийным. После этого в рамках договора о комплексном развитии территории жилого квартала жильцов дома расселили, а здание - включили в перечень для ликвидации.

Специалисты уже ведут демонтаж аварийного строения, после проведения работ площадку очистят от строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.