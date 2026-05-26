Звезда «Кухни» Тарасов пожаловался на нехватку работы в российском кино

Никита Тарасов, знакомый зрителям по многим фильмам «Битва за Севастополь» и сериалу «Кухня», поделился наблюдением о состоянии российской киноиндустрии. И метод у него, скажем прямо, необычный.

В комментарии Super.ru 46-летний артист признался, что о нехватке работы он узнает, листая ленты социальных сетей своих коллег. Главный индикатор — наличие так называемых «тарелок», то есть фотографий с едой прямо со съемочной площадки.

«Давайте честно скажем, работы не так много. Я уровень востребованности и количество производства в России измеряю количеством тарелок в соцсетях, которые я вижу. Их практически не было целый год», — сказал Тарасов.

По его словам, сейчас ситуация начинает потихоньку выправляться. Но самое интересное — как артисты переживали этот простой. Тарасов с юмором заметил, что большинство актрис родили детей, а актеры занялись покупкой квартир и ремонтами. Он признался, что сам через все это прошел за год.

