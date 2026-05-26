В Подмосковье определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и среднего медперсонала
Подвели итоги регионального этапа двух престижных профессиональных состязаний: Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, конкурс профессионального мастерства среди медиков проводится ежегодно. Его главная цель — выявить лучших специалистов, которые затем представят Подмосковье на федеральном уровне.
В этом году конкурсная комиссия определила 31 победителя в различных номинациях. Все они получат денежные премии: врачи — по 190 тыс. руб., представители среднего медицинского персонала — по 145 тыс. руб. Такая поддержка призвана не только отметить заслуги профессионалов, но и стимулировать их к дальнейшему развитию, а также подчеркнуть важность и престиж медицинской профессии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове.