Роман с разницей в 38 лет: звезда сериала «Отель Элеон» Ветров появился на публике с молодой возлюбленной

Впервые актеры появились вместе на публике на премьере фильма «Петрушка» в Москве. При этом на красную дорожку Ветров вышел один, а его молодая возлюбленная ждала в стороне.

Шагова родилась 2 ноября 2001 года. В 2023 году она окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Актриса известна по роли Алены в мелодраме «Жизнь сначала». Также она снималась в проектах «Второй шанс на счастливую жизнь», «Враг у ворот» и «Сколько стоит совесть?».

Отношения пары начали обсуждать около полугода назад. Ветров представляет Шагову друзьям и коллегам как свою девушку. В августе 2025 года Мария выложила в социальных сетях фото из гримерки, которую делила с Владиславом. Этот снимок поклонники сочли первым подтверждением романа.

Личная жизнь Ветрова до этого складывалась непросто. Впервые он женился в молодости на студентке радиотехнического института Ирине. В 1985 году у них родился сын Даниил. Тогда же актер закрутил роман с актрисой Верой Сотниковой, но вернулся в семью.

В 1997 году Ирина родила дочь Анастасию, однако брак это не спасло. Второй супругой Ветрова стала актриса Екатерина Кирчак, у них родились сын Всеволод и дочь Елизавета.

