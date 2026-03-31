Первые совместные фотографии Агаларова-старшего с молодой женой появились в Сети

Российский бизнесмен, отец певца Эмина Агаларова, Араз Агаларов впервые появился на публике с молодой супругой после тайной свадьбы, сообщает The Voice. Фотографии пары с общими детьми появились в Сети.

Личная жизнь Араз Агаларов неожиданно стала темой обсуждения: стало известно, что 70-летний предприниматель развелся с супругой Ириной после 40 лет брака и вскоре снова женился.

Избранницей бизнесмена стала 27-летняя уроженка Саратова Алена Иванова. Девушка ведет закрытый образ жизни — ее соцсети недоступны, а публичных комментариев она не дает. Известно, что Алена занимается бизнесом в сфере маркетинга и рекламы. Только за год ей удалось заработать 268 млн рублей.

Многие интернет-пользователи успели заметить, что новая избранница предпринимателя похожа на его экс-супругу типажом: Алена также имеет темный цвет волос и похожие черты лица.

Фото: [ Эмин Агаларов с матерью Ириной/Соцсети ]

Первое совместное появление супругов произошло на международном фестивале DREAM Fest в Баку. По данным источников, Агаларов и Иванова познакомились еще в 2019 году.

От прошлого брака с одноклассницей Ириной у Агаларова остались уже взрослые дети: сын Эмин и дочь Шейла, которая вместе с матерью живет в США.

