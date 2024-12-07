Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен фильма «Руки Вверх!»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к онлайн-кинотеатрам «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier с требованием удалить фонограммы песен из фильма «Руки Вверх! (2024)», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В период с 3 по 5 декабря Мосгорсуд принял решение о применении обеспечительных мер по защите исключительных прав на музыкальные композиции «Чужие губы», «Дома не сиди», «Крошка моя», «Без любви», «Песенка», «Девчонка», «Некрасивая», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая», которые звучат в фильме. Решение было принято по заявлению ООО «Компания Топ 7».

«На основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав 6 ноября 2024 года Роскомнадзор направил в адрес четырех онлайн-кинотеатров уведомление об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма „Руки Вверх!“ (2024)», — приводится в сообщении РКН.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения, которые были размещены незаконно, должны быть удалены в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления.

Ранее сообщалось, что фильм «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России.