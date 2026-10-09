Школьникам Подмосковья расскажут про пользу и вред цифровых помощников на «Цифровом ликбезе»

Подмосковные школьники с 12 октября смогут присоединиться к новому циклу просветительских уроков в рамках проекта «Цифровой ликбез», урок по теме «Польза и вред цифрового помощника» подготовили разработчики экосистемы для бизнеса СКБ Контур. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Учеников познакомят с принципами ответственного применения искусственного интеллекта. Они узнают, как ИИ-помощники могут быть полезны в учебе и повседневной жизни, а также о рисках, связанных с необоснованным доверием к технологиям. Все ролики и материалы доступны на сайте «Цифрового ликбеза» по 10 ноября.

Проект организован АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России и реализуется при поддержке национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.