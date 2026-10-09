В Подмосковье за парковку возле контейнерных площадок назначили более ₽2,8 млн штрафов
Почти ₽3 млн штрафов назначили в МО за парковку возле контейнерных площадок
Фото: [Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В сентябре в Подмосковье зафиксировали 1,2 тыс. фактов, когда специализированная техника не смогла осуществить вывоз мусора из-за перекрытых подъездных путей, за подобные нарушения было вынесено 352 постановления об административном правонарушении на сумму более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Приложение позволяет жителям сообщить об автомобиле, который перекрыл подъезд для мусоровывозящей техники, через приложение «Добродел». Информация из «Народного инспектора» поступит в министерство, после чего автовладельца привлекут к ответственности.
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