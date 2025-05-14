Россия появилась на Евровидении

В эфире полуфинала песенного конкурса «Евровидение» в Базеле показали старое выступление «Бурановских бабушек» — российской музыкальной фольклорной группы из села Бураново в Удмуртии. Кадры прямого эфира опубликовал телеграм-канал SHOT.

В соцсетях активно начали обсуждать этот жест со стороны организаторов Евровидения. Многие считают, что он стал намеком на возможное возвращение российских артистов на европейскую сцену.

Как отмечает SHOT, особое внимание привлекло то, как ведущие конкурса рассказывали о рекордах участников на сцене. В прямом эфире вспомнили, что «Бурановские бабушки» — коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников (всего 403 года). Группа представляла Россию на конкурсе в 2012 году, который проходил в Баку, и с песней Party For Everybody заняла второе место.

Не обошли стороной показ выступления российского коллектива и украинские зрители, которые резко отреагировали на это событие. Кроме того, украинцам не понравилось высказывание одного из ведущих конкурса, который отметил, что именно Швейцария когда-то предложила формат данного конкурса, а Евровидение должно быть неполитичным и строго нейтральным.

Как сообщила пресс-службу песенного конкурса, в финал Евровидения вышли представители Украины и Эстонии. Украину представила группа Ziferblat с композицией Bird of Pray, а Эстонию — певец Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которая успела стать популярной в соцсетях.

Россию не допустили к участию в Евровидении после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года. Последний раз РФ на европейской сцене представляла певица Манижа с песней Russian woman. Впервые за 10 лет в композиции российского исполнителя на конкурсе прозвучали слова на русском языке. По итогам конкурса 2021 года Манижа заняла 9 место, набрав 204 балла.

Ранее сообщалось, что мать основателя группы «Ласковый май» подала в суд на вдову Юрия Шатунова.